Polska "pręży militarne muskuły". Światowe media o defiladzie w Warszawie

We wtorek po południu warszawską Wisłostradą przeszła defilada wojskowa pod hasłem "Silna Biało-czerwona". Wzięło w niej udział ok. 2000 żołnierzy, obserwowanych przez polityków i tysiące widzów. Wydarzenie było komentowane nie tylko w polskich mediach. Relacje z defilady przebiły się także do światowych portali i stacji telewizyjnych.