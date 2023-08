Duda: obrona wschodniej granicy, to kluczowy element polskiej racji stanu

- 15 sierpnia, Święto Wojska Polskiego, to dzień absolutnie wyjątkowy - ocenił prezydent Andrzej Duda. - Łączy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość - dodał, zwracając uwagę, że jest to dzień, w którym powinniśmy mówić o naszym bezpieczeństwie: teraz i w przyszłości. - Obrona wschodniej granicy, to kluczowy element polskiej racji stanu - stwierdził.