Kampania wyborcza oficjalnie rozpoczęta. Opublikowano postanowienie prezydenta

Wybory razem z referendum?

"Mając na względzie otrzymaną właśnie pozytywną opinię Państwowej Komisji Wyborczej, co do proponowanego kalendarza wyborczego, podjąłem właśnie decyzję o zarządzeniu wyborów do Sejmu i Senatu RP na dzień 15 października 2023 roku. Pamiętajcie, że każdy z nas ponosi odpowiedzialność za przyszłe losy Polski. Każdy głos ma tu znaczenie! ZACHĘCAM DO UDZIAŁU W WYBORACH! " - napisał prezydent Andrzej Duda w swoich mediach społecznościowych, w tym na Instagramie.