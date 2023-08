Są pierwsze laptopy dla uczniów. Zaczyna się jesień "prezentów"

I tak regiony z zapewnioną dostawą to m.in. sandomiersko-jędrzejowski, siedlecki, suwalski, bydgosko-toruński. W sumie na potrzeby przetargu resort cyfryzacji podzielił Polskę na 73 regiony. Dostawcy sprzętu zostali wybrani w 8. Co ciekawe, uczniowie w róznych regionach będą mieć różne laptopy - od innych producentów. Cena każdego z nich to około 2,9 tys. zł.