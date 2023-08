"Mamy swoje interesy". Andrzej Duda o oczekiwaniach wobec władz Ukrainy

Duda wskazał, że jest to trudny proces i trudno odpowiedzieć, kiedy on się dokona. - Od początku swojej prezydentury o to się staram. I tak to, co w tej sprawie udaje się uzyskać ze strony prezydenta Zełeńskiego - także choćby przez jego obecność ostatnio w Łucku i oddanie hołdu ofiarom - to coś, na co wcześniej nie mogliśmy liczyć. A zabiegałem o to za każdym razem. Chciałbym, abyśmy docenili ten krok ukraińskiego prezydenta. Kiedyś, gdy składałem kwiaty na polu na Wołyniu przy pozostałościach zniszczonych polskich gospodarstw, byłem sam - wskazał.