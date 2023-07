"Powinni przeprosić". Duchowny w ostrych słowach o Dudzie i Zełenskim

Prezydenci Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski uczcili wspólnie pamięć ofiar Rzezi Wołyńskiej. - Jest to krok do przodu, ale zmarnowano osiem lat. Obaj prezydenci powinni przeprosić rodziny ofiar za to, że nie doprowadzili do ekshumacji - skomentował w rozmowie z Wirtualną Polską ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.