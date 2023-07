Premier na Wołyniu. "Wbił w ziemię krzyż z dwóch patyków"

"Grzech zaniechania"

- Obecna władza to lekceważy, bo to byli chłopi nie przywiązują do tego wagi - ocenia ks. Isakowicz-Zaleski. - Cała narracja wokół Wołynia, to tak zwany "grzech zaniechania". To nie tylko i wyłącznie wina obecnego obozu władzy. Było 30 parę lat na to, żeby rozpocząć ekshumacje i budować cmentarze - dodaje w rozmowie z WP.