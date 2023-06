Ksiądz zamieścił mocny wpis o prezydencie. "To jest rzecz zasadnicza"

Prezydent został zapytany m.in. o jasny sygnał ze strony Ukrainy dotyczący ekshumacji ofiar tego ludobójstwa. - Proszę pamiętać, że działania poszukiwawcze są cały czas prowadzone, nie są już blokowane. To jest realizowane w spokoju, w ciszy - i cała sprawa nie potrzebuje rozgłosu politycznego wokół niej, to wszystko powinno być realizowane w spokoju i rozwadze. To pokazuje zmianę jakościową: dzisiejsze władze ukraińskie mają więcej zrozumienia dla całej sprawy niż ich poprzednicy kilka lat temu - odpowiedział prezydent Duda.