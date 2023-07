Przeprosiny za Wołyń? Nowy sondaż WP

Co na ten temat myślą Polacy? Ponad połowa uczestników naszego sondażu (łącznie 53,1 proc.) zgodziła się ze stwierdzeniem, że Ukraina i jej prezydent Wołodymyr Zełenski powinni przeprosić Polskę za zbrodnię wołyńską. Co trzeci ankietowany (34,2 proc.) wybrał odpowiedź "zdecydowanie", a niemal co piąty (18,9 proc.) z zastrzeżeniem "raczej".