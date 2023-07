"Ofiary Wołynia". Jeden wpis i burza w sieci. Kulisy "pojednawczego gestu" w rocznicę "krwawej niedzieli"

Jeden z urzędników rządowej administracji widzi to tak: - Niestety jest tak, że po napaści Rosji trudno stwierdzić zdolność po stronie ukraińskiej do przyznania się do własnych zbrodni. I paradoksalnie mamy taką sytuację, że nasze relacje z Ukrainą są dziś bardzo dobre, ale jednocześnie Ukraińcy psychologicznie mają problem z przyznaniem się do błędów z historii. Do tych dwóch stanów rzeczy doprowadziła napaść Rosji.