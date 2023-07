Władze szykują się na obchody rocznicy Rzezi Wołyńskiej. Znamy oczekiwania PiS

- Należy o tym temacie mówić i przypominać o historii. Oczywiście chcielibyśmy, żeby strona ukraińska pamiętała o tej zbrodni ludobójstwa i nie obawiała się o niej mówić. Uważamy też, że strona ukraińska powinna się do tej zbrodni przyznać i faktycznie poprosić o przebaczenie. Ale ta kwestia leży po stronie ukraińskiej i to ją należy o to pytać - przyznaje Wirtualnej Polsce bliski współpracownik prezesa Jarosława Kaczyński, wiceszef Parlamentarnej Grupy Polsko-Ukraińskiej Waldemar Andzel.