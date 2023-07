Ostry zgrzyt w stosunkach polsko-ukraińskich. Padły mocne słowa

Sibiga wskazał też, że Kijów jest wdzięczy Warszawie i innym sojusznikom za całą pomoc. - Polska broń w rękach ukraińskich żołnierzy skutecznie powstrzymuje rosyjskiego agresora. A wspieranie nas bronią to nie przejaw filantropii, ale inwestycja w bezpieczeństwo Polski. To Ukraińcy dziś stoją na straży bezpieczeństwa naszego regionu. Robią to i interesie Polski, i całego wolnego świata - podkreślił i dodał, że to "najwyższy stopień wdzięczności, więc dziwne, że nie zostało to dostrzeżone".