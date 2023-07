Niemcy: Więcej ludzi musi oszczędzać na jedzeniu

Prawie dziesięć milionów ludzi

W badaniach na ten temat zapytano o finansową niezdolność do zjedzenia co drugi dzień posiłku z mięsem, drobiem lub rybą (albo odpowiedniego posiłku wegetariańskiego). W 2021 roku dotyczyło to 10,5 procent Niemców, a w ubiegłym roku - już 11,4 procent. To prawie dziesięć milionów ludzi w Niemczech.