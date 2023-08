Nikt tak nie upolitycznił kwestii bezpieczeństwa jak PiS [OPINIA]

Zobaczymy tam bowiem pojedyncze egzemplarze sprzętu, który nawet jeśli zaczęliśmy już kupować, to ciągle musi on do Polski dojechać i zostać zintegrowany z całą skomplikowaną maszynerią obrony narodowej. Co najważniejsze, o bezpieczeństwie współczesnych społeczeństw decyduje ich spójność, zaufanie do władzy i państwowych instytucji, zdolność elit do współpracy w strategicznych kwestiach. Polityka PiS podmywa wszystkie te fundamenty szeroko rozumianego bezpieczeństwa, wrzucając społeczeństwo w wir wyniszczającej polaryzacji.