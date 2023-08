Tusk: uroczyście unieważniam to referendum

Tusk: Uroczyście przed wami unieważniam to referendum

- Przecież wszyscy wiemy, nawet jeśli niektórzy udają: okej, to jest po prostu gra polityczna, PiS sobie robi kampanię za państwowe pieniądze. Jak wiecie, niektórzy się do tego przyzwyczaili, naszą siłą, źródłem naszej energii jest to, że my się do tego nie przyzwyczailiśmy i że nie pozwolimy na to, żeby Polska się przyzwyczaiła do brzydkich metod, do łajdactwa w polityce - mówił ostro Tusk.