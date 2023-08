Referendum. Jest ważny ruch rządu

W poniedziałek wieczorem rząd skierował do Sejmu wniosek "o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa". Premier wniósł jednocześnie o wyznaczenie referendum na 15 października 2023 r, czyli w dniu wyborów do Sejmu i do Senatu. We wniosku jest propozycja czterech pytań zapowiedzianych wcześniej przez polityków PiS.