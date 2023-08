Wszystko wiadomo. Znamy ostatnie pytanie referendalne

Groza w spocie. Mapa Polski zmienia kolor

W spocie Mariusz Błaszczak występuje na tle mapy Polski, która w pewnym momencie zmienia swój kolor. Biała Polska zmienia się stopniowo na czerwoną. Zmiana koloru postępuje od wschodu - sugerując, że to czeka Polskę, jeśli bariera na granicy zostanie zlikwidowana. Kolor czerwony dochodzi nawet do Bydgoszczy. Przypomnijmy, że to właśnie pod Bydgoszczą znaleziono dopiero po kilku miesiącach rosyjską rakietę, która przeleciała nad Polską.