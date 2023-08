PiS pyta o migrantów. Ekspert obala narrację partii

Jak powinno brzmieć pytanie w referendum?

Naukowiec zauważył, że propozycja "solidarności europejskiej" nie jest ograniczona do obywateli krajów Bliskiego Wschodu i Afryki, o co PiS pyta w referendum. "Może dotyczyć również Ukraińców czy Białorusinów. Jedynym kryterium jest uprawdopodobnienie prawa do uzyskania ochrony międzynarodowej w Unii Europejskiej" - napisał.