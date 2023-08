Zamieszanie na listach. "Wszystko, by wygrać"

- Taką historię - o wywracaniu stolika - się dobrze opowiada na konferencjach prasowych i w medialnych wystąpieniach. Można opowiadać, że jest się przeciwko wszystkim, że jest się nową jakością i świeżością, ale ostatecznie polityka to gra zespołowa. I trzeba to zrozumieć szybko, bo można zostać z niczym. Gdy skupia się uwagę mediów, to wydaje się, że jest się królem świata i naprawdę władza jest na wyciągniecie ręki. Tylko polityka to nie krótka informacja, szybki medialny spektakl, kilka kłótni pod ministerstwami, a skomplikowana układanka wpływów. I wielu mniejszych graczy koniec końców gra tylko na to, by któryś z istotnych i zakorzenionych już liderów uznał, że trzeba ich wziąć na pokład - dodaje.