"Zadaniowiec". Kim jest Zbigniew Hoffmann, następca Jarosława Kaczyńskiego

W tamtym okresie podziały polityczne w Polsce były (i nadal są) olbrzymie. Jak zaważyło to na znajomości Hoffmana z Jaśkowiakiem? – Trudnym momentem dla nas obu były obchody 60. rocznicy Czerwca 56’. W Poznaniu był wtedy prezydent Duda, prezydent Wałęsa. To był czas największych emocji politycznych. Wtedy na siłę forsowano pomysł apelu smoleńskiego, wymyślonego przez Antoniego Macierewicza. Nie wyraziłem wtedy zgody, by żołnierze ten apel odczytywali. Uważałem, że należy oddzielić katastrofę lotniczą od obchodów rocznicy zrywu niepodległościowego. Negatywne emocje między mną a Zbyszkiem były wówczas całkiem spore. Źle to wpłynęło na nasze relacje – przyznaje w rozmowie z WP prezydent Poznania.