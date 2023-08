Problem PiS w Małopolsce. Terlecki "spadochroniarzem"

- Bardzo trudno będzie też powtórzyć wynik sprzed czterech lat i utrzymać nasz stan posiadania. Nasza partia dalej w górach jest mocna, ale jednak rozpycha się tu też Konfederacja. Nasze wewnętrzne sondaże pokazują, że to ugrupowanie może zdobyć w naszym okręgu dwa lub trzy mandaty. Jeśli tak się stanie, to będzie to nie tylko kosztem PO i PSL, które dotychczas miały z naszego terenu po jednym pośle, ale też naszym. Wyborcy Konfederacji to najczęściej osoby, które zawiodły się na nas - dodaje działacz PiS z regionu.