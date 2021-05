"Minuta krzyku": Na Białorusi giną ludzie

- Jesteśmy do cna zmęczeni – podkreśliła. – Prosimy o realne wsparcie od Unii Europejskiej. Głosy Białorusinek i Białorusinów, którzy tam mieszkają nie słychać, bo ludzie się boją. Dlatego my musimy tu krzyczeć, by nam pomóc. Koniec milczenia! My potrzebujemy wsparcia, bo inaczej reżim będzie zabijał ludzi - podkreśliła aktywistka.