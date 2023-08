Pompując temat bezrobocia, PiS stąpa po cienkim kampanijnym lodzie [OPINIA]

Polowanie na wizerunek byłego premiera

Do nerwowego, a czasem dość brutalnego w swym wyrazie, kreślenia przez obóz władzy negatywnego wizerunku Tuska zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Każdy, kto posłucha rządzących polityków lub ich akolitów, dowie się, że były premier to w istocie - świadomy lub nie - zausznik Niemiec, Rosji czy Brukseli, zdrajca narodowego interesu, polityk pozbawiony merytorycznych czy moralnych kompetencji lub - jak był to łaskaw określić lider obozu władzy - "czyste zło". Bez wielkiej przesady można nawet powiedzieć, że owo odmienianie nazwiska byłego premiera przez najgorsze polityczne przypadki to właściwie jeden z leitmotivów obecnego etapu kampanii PiS.