Niebezpieczne zabawy z deepfake’ami [OPINIA]

Jak PO mogłoby odpowiedzieć na takie - gdyby do nich doszło - działania PiS-u? I znowu nie trzeba wielkiej wyobraźni, by przyjąć, że jej PR-owcy mogliby wygenerować sztucznie głos Lecha Kaczyńskiego z samolotu w drodze do Smoleńska i włożyć w jego usta słowa, które przypisywali mu już różni politycy i eksperci, a na których wypowiedzenie nie ma żadnych dowodów. I obawiam się, że także wówczas - choć to przekraczałoby kolejne granice - znaleźliby się tacy, którzy by to usprawiedliwili, przekonując, że PiS trzeba zatrzymać, że oni też robili straszne rzeczy, i że jedyne, co robią, to uświadamiają hipokryzję i fałsz władzy.