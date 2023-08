Debata Tusk - Kaczyński? 70 procent jest "za"

31 lipca br., redaktorzy naczelni Onetu i Wirtualnej Polski, zaprosili do przedwyborczej debaty prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i przewodniczącego PO Donalda Tuska. Sztab PiS całkowicie zignorował propozycję, mimo że oba portale docierają co miesiąc do 24 mln Polaków.