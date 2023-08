Debata Tusk-Kaczyński? Sasin: szanujmy się

- Donald Tusk, to jest człowiek, który posługuje się kłamstwem. Nie ma sensu rozmawiać z człowiekiem, który nie powiedział w życiu słowa prawdy - odpowiedział minister aktywów państwowych Jacek Sasin na pytanie dziennikarzy, dlaczego Jarosław Kaczyński nie chce przystąpić do debaty z byłym premierem i liderem PO. 31 lipca br., redaktorzy naczelni Onetu i Wirtualnej Polski, zaprosili do przedwyborczej debaty prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i przewodniczącego PO Donalda Tuska. Prezes PiS zaproszenie zlekceważył, a zapytany w środę przez reportera TVN24, dlaczego nie chce debaty z Donaldem Tuskiem, odpowiedział: "Z (Manfredem) Weberem chętnie". - Pan Weber jest szefem Donalda Tuska, jest przedstawicielem Partii Ludowej w Polsce. Nie ma sensu rozmawiać z Donaldem Tuskiem, który jest tu wysłannikiem. Taka debata została zaproponowana z panem Weberem - dodał Sasin. W jego ocenie, zarówno premier, jak i szefowie partii są "gotowi do rozmowy z mocodawcami, a nie wysłannikiem". - Szanujmy się, jeśli chcemy być poważnym państwem - stwierdził Sasin.