Kaczyński nie chce debaty z Tuskiem. "Z Weberem chętnie"

Choć oficjalna kampania wyborcza dopiero nabiera rozpędu, od wielu tygodni trwają spotkania polityków z wyborcami, nazywane nieoficjalnie "prekampanią". Polacy ruszą do urn za niespełna dwa miesiące, a do tego czasu czekają ich liczne debaty między politykami rywalizujących partii. Konfrontacja Jarosława Kaczyńskiego z Donaldem Tuskiem z pewność wzbudziłaby wiele emocji. Dużo jednak wskazuje na to, że nie ma jej w planach.