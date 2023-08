Kaczyński wystartuje z Kielc? "Mieszanina nadziei i strachu"

Walka o region może być także pewnego rodzaju "plebiscytem". - Któż dziś pamięta peron we Włoszczowej? Późniejszy wicepremier Przemysław Gosiewski został zesłany do województwa świętokrzyskiego, by zwiększyć poparcie dla PiS i wymyślił tam przystanek ułatwiający dojazd do dużych miast. Środowiska liberalne kpiły, a okazało się, że po wybudowaniu tego peronu gwałtownie wzrosło poparcie dla PiS. To by się wpisywało, że PiS chce zrobić te wybory plebiscytem, czy utrzymać jego rządy z tym poziomem inwestycji publicznych - mówił prof. UW Rafał Chwedoruk.