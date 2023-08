Suwerenna Polska wystartuje z list PiS? Ziobro zamilkł

Koalicja z Konfederacją? "Wolałbym, aby taki scenariusz nie nastąpił"

Lider Suwerennej Polski był także dopytywany o możliwe powyborczą koalicję z Konfederacją. - Nie wygląda na to, by to była perspektywa realna. Niektórzy analitycy mówią, że bardziej prawdopodobna jest koalicja Konfederacji z Platformą Obywatelską, chociaż byłbym zdziwiony, gdyby do tego doszło - stwierdził.