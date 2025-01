Zmarł Ryszard Sibilski. Znany producent, mąż Ewy Bem

" Dziś 17 stycznia 2025 jestem nieszczęśliwa pełnią nieszczęścia. Po brzegi . Mój Ryszard Dindi Sibilski, mój Piękny Mąż i sens mojego życia, choć tak mężnie walczył musiał przegrać. Dla mnie wygrał, bo pozostawił mi wiarę w miłość od pierwszego wejrzenia do grobowej deski. Do zobaczenia, Dindiku" - napisała na swoim profilu na Facebooku Ewa Bem.

Ryszard Sybilski miał 69 lat. Był afrykanistą i ekonomistą. Przez lata był tłumaczem i podróżnikiem po Afryce. Po powrocie do Polski zaczął pracę w Polskim Stowarzyszeniu Jazzowym, a następnie współtworzył stację TVN. W latach 2002-2006 by członkiem rady nadzorczej Grupy ITI, do której należała wtedy stacja.