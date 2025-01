Zaczynają się ferie. Jest szansa na śnieg?

W poniedziałek ferie zaczynają uczniowie z czterech województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Nie wszyscy pojadą w góry, by tam pojeździć na nartach czy sankach. Na co mogą liczyć ci, którzy ferie spędzać będą w domu?

Jak zapowiada synoptyk tvnmeteo.pl w województwach kujawsko-pomorskim, lubuskim i wielkopolskim początek ferii będzie pochmurny, z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem w drugiej połowie tygodnia. Temperatura w dzień wyniesie od 2 do 5 st. C, a w nocy spadnie do -3 st. C.