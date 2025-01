Prognoza pogody na weekend: 18‑19 stycznia

Sprawdź prognozę pogody dla swojego regionu na POGODA.WP.PL

Jak podaje IMGW nad Europą Północną dominują niże, natomiast w środkowej części basenu Morza Śródziemnego kształtuje się niż z ośrodkiem na południe od Sardynii. Polska pozostanie pod wpływem rozległego wyżu z centrami nad Węgrami i Niemcami, co przyniesie dość ciepłe powietrze polarne morskie.

W sobotę przewidywane jest małe i umiarkowane zachmurzenie, z wyjątkiem północy i północnego zachodu, gdzie będzie duże i całkowite. Na północnym zachodzie możliwe są słabe opady mżawki. Wystąpią silne zamglenia, a miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 m, na południu do 100 m. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 do 4 st. C, najcieplej na południowym zachodzie, do 7 st. C, a na Przedgórzu Sudeckim lokalnie do 10 st. C.

Noc z soboty na niedzielę

W nocy z soboty na niedzielę na południu kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze duże i całkowite. Na północnym zachodzie możliwe są słabe opady mżawki. Liczne mgły, lokalnie marznące, ograniczą widzialność do 300 m, na południu do 100 m. Temperatura minimalna wyniesie od minus 4 st. C na południu, około 0 st. C w centrum, do 3 st. C nad morzem.

W niedzielę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na północnym wschodzie i wschodzie duże. Na wschodzie możliwa mżawka. Rano i wieczorem miejscami wystąpią mgły ograniczające widzialność do 300 m, lokalnie do 200 m. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na południu, około 5 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 10 st. C na Przedgórzu Sudeckim.