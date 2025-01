USA potępiają skazanie prawników Nawalnego

Stany Zjednoczone wyraziły stanowcze potępienie wobec skazania trzech prawników, którzy bronili zmarłego lidera rosyjskiej opozycji, Aleksieja Nawalnego. Departament Stanu USA poinformował, że Wadim Kobziew, Aleksiej Lipcer i Igor Siergunin zostali skazani na kary od 3,5 do 5,5 lat więzienia.

- W tym przypadku Kreml zatrzymał i pognębił prawników, którzy po prostu wykonywali swoją pracę: dbali, by więzień polityczny mógł korzystać z prawa do reprezentacji prawnej, przez co sami adwokaci stali się więźniami politycznymi - oznajmił rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller.