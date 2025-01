"Nowa elita". Żony rosyjskich żołnierzy chwalą się bogactwem

Pod koniec roku 22-letnia Wika pochwaliła się na Instagramie nowym iPhone'em 16, który otrzymała od męża walczącego w Ukrainie. - Jak powiedział mój mąż: "Tylko to, co najlepsze dla mojej żony" - opowiadała Wika o prezencie, który w Rosji kosztuje setki dolarów więcej niż w USA.

Rosja, borykając się z brakiem chętnych do udziału w wojnie przeciwko Ukrainie, zwiększa finansowe zachęty do podpisywania kontraktów z armią. To dało wielu mężczyznom i ich rodzinom nowe możliwości podniesienia statusu społecznego. Prezydent Władimir Putin określił tę grupę jako "nową elitę" Rosji.