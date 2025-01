Woda podmyła fundamenty kamienicy. Mieszkańcy uciekli na ulicę

Wprowadzono objazdy dla pojazdów komunikacji miejskiej. Z ul. Zamojskiej będą one kursowały ul. Rusałka i Mościckiego do ul. Okopowej. Funkcjonowanie przystanków Plac Wolności 01 i 02 oraz Mościckiego 02 zostaje zawieszone do odwołania. Mowa tu o liniach nr 3, 7, 13, 39, 55, 159 oraz N1, N2 i N3. Jeżeli chodzi o punkt przesiadkowy tych ostatnich, to został on przeniesiony na ul. Okopową.