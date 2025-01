Wyspa Chrząszczewska odcięta od świata. Akcja strażaków

Zalana droga odcięła Wyspę Chrząszczewską od lądu, co zmusiło strażaków do pomocy mieszkańcom w transporcie do Kamienia Pomorskiego. Informację tę przekazała Komenda Wojewódzka PSP w Szczecinie. Prądu nie ma 5 tys. odbiorców we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego.