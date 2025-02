"Pionek w grze Putina". Zełenski ostro o roli Trumpa

- Dokładnie w taki sposób Putin przygotowywał swoje siły trzy lata temu, przed inwacją pełnoskalową na Ukrainę. Może są one przeznaczone do ataku na Ukrainę, a być może są przeznaczone do ataku na was. Przypomnę: Białoruś graniczy z trzema krajami NATO. W rzeczywistości stała się trampoliną dla rosyjskich operacji wojskowych - mówił Zełenski do europejskich przywódców, występując na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.