Wpis Donalda Tuska odnosi się do wyników prognoz pracowni "The Spectator Index", przewidujących wzrost PKB w 2025 roku. Polska znalazła się na pierwszym miejscu z prognozowanym wzrostem na poziomie 3,5 proc.

Pod koniec stycznia Tusk ogłosił w nagraniu na swojej platformie X, że w IV kwartale 2024 r. polska gospodarka wzrosła o ponad 3 proc. Dodał przy tym, że jego zdaniem to dopiero początek i 2025 r. będzie rokiem wielkiego przełomu . "Łyso Wam?" - zwrócił się do polityków opozycji.

Premier Donald Tusk podczas poniedziałkowej konferencji "Polska. Rok przełomu" zapowiedział, że w tym roku inwestycje w Polsce przekroczą 650 mld zł, a inwestycje w polską kolej do roku 2032 sięgną 180 mld zł.

- W Polsce inwestycje w roku 2025 to będzie ponad 650 miliardów złotych i jesteśmy przekonani w rządzie, że to jest ostrożny szacunek. Dzisiaj właściwie mógłbym (...) powiedzieć, że będzie bliżej 700 mld niż 650. To jest kwota rekordowa, takiej nie było jeszcze w historii polskiej gospodarki - mówił szef rządu.