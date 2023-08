Sensacyjne doniesienia o Kaczyńskim. Gdzie wystartuje?

Podobnie pewna ma nie być sytuacja z premierem Morawieckim. W poprzednich wyborach startował ze Śląska. Jego częsta obecność w tym regionie w tym roku wskazywała, że ponownie zawalczy o głosy w Katowicach. Spekulacje portalu mówią, że to właśnie premier może zastąpić Kaczyńskiego w Warszawie. Nie jest jednak wykluczone, że w jego przypadku ostatecznie nie dojdzie do zmiany. Sam Morawiecki ma być gotowy do startu w stolicy, a za jego plecami mógłby pojawić się wówczas minister Gliński.