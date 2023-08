Kaczyński kazał im wrócić? Stracą ogromne pieniądze

Kaczyński ściąga europosłów: Rafalska, Kuźmiuk, Jaki, Tarczyński

Partię w wyborach mają wesprzeć rozpoznawalne twarze PiS, które są obecnie w europarlamencie. Choć spekulowano, że część osób odmówiła prezesowi, na listach mają się znaleźć cztery nazwiska: Elżbieta Rafalska, Patryk Jaki, Zbigniew Kuźmiuk i Dominik Tarczyński. - To efekt wewnętrznych badań, które pokazują co może dać start konkretnej osoby – usłyszeli dziennikarze "Super Expressu" ze źródeł zbliżonych do kierownictwa PiS.