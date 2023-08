Debata Morawiecki - Budka? Jest odpowiedź premiera

- To są ludzie, którzy potrafią tylko sączyć partyjny przekaz propagandy. Trochę się nie dziwię Kaczyńskiemu, bo po srogim łomocie, który dostał od Donalda Tuska w 2007 r., Tusk pewnie śni mu się po nocach. Po 2007 r. Kaczyński nigdy nie stanął do żadnej debaty. Gdybym był złośliwy, to powiedziałbym, że my w Polsce debatujemy po polsku i z Polakami. Kaczyński woli wybrać debatę z politykiem niemieckim, byle uciec od Tuska. Pan Jarosław Kaczyński miałby jednak problem komunikacyjny, bo raczej obcymi językami, w taki sposób, by móc stanąć do debaty, nie włada - powiedział nam szef klubu KO.