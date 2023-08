Kontrowersje na listach PiS? Budka oskarża Kaczyńskiego

- Jego przeszłość i to, jak próbował zarabiać na ludzkiej tragedii, pokazują, że nie ma moralnego prawa, by zasiadać w polskim parlamencie. Jeżeli znajdzie się na liście PiS-u, to będzie to moralnie obciążać Kaczyńskiego. O ile Kaczyński mógł wcześniej nie wiedzieć kogo bierze do siebie, to teraz ma pełną świadomość, że bierze jedną z najgorszych kreatur, które w ostatnich latach pojawiły się w polskiej polityce - skomentował w rozmowie z Wirtualną Polską Borys Budka.