"Przepraszam, Polsko, jestem Mejza"

Życia dzieci, o które do upadłego, do końca będą walczyć ich rodzice. A jeśli nie da się już o życie, to chociaż o uśmiech, słowo, oddech, krok. Tak, taki rodzic zrobi wszystko. Za każde pieniądze. Pójdzie wszędzie, a jak sami często mówią - będzie rozmawiać i z samym diabłem. I jeśli ktoś da takiemu rodzicowi ułudę nadziei za tysiące dolarów na rzecz leczenia w nieznanej klinice za Oceanem Atlantyckim, to on te tysiące dolarów, czasem dziesiątki tysięcy zbierze. Bo nadzieja to często wszystko, co ma. A dzieci to wszystko, dla czego żyje.