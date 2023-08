Trzaskowski w Skawinie. Przyznał, w czym zgadza się z Kaczyńskim

"Co może być ważniejszego dla przyszłości"

Rafał Trzaskowski, jako jeden z najważniejszych elementów bezpieczeństwa państwa wymienił bezpieczeństwo dzieci. - Co może być ważniejszego dla przyszłości dla naszych dzieci, niż edukacja? - pytał retorycznie. Jako niebezpieczeństwo dla edukacji wymienił m.in.: przeładowane programy i indoktrynację w szkołach. - coś niebywałego, żeby próbowano uczyć z partyjnych podręczników - komentował Trzaskowski, odnosząc się do podręczników do Historii i Teraźniejszości.