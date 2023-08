Upada ostatnia nadzieja Kaczyńskiego. "Kluczowy element"

- To już nie jest efekt marszu 4 czerwca. Ona prowadzi rutynową kampanię, w dużym stopniu reaktywną względem PiS-u. Gdy elektorat opozycji stanowi naczynia połączone, to KO bardzo wyraźnie urosła kosztem mniejszych podmiotów i doszła do granicy krytycznej. To dystans błędu statystycznego wobec PiS. Gdyby ta tendencja się utrwaliła, to może być zupełnie inaczej niż w ostatnich miesiącach - ocenił ekspert.