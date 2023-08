"Drogi Jarosławie, nie ma się co bać". Tusk zwraca się do Kaczyńskiego

Politycy PiS podkreślają, że nie z Tuskiem należy debatować, a z Manfredem Weberem. To właśnie na niemieckiego polityka wskazał jeden z działaczy PiS, który przesłał Wirtualnej Polsce w odpowiedzi na propozycję debaty SMS o treści: "Panie Redaktorze, trzeba rozmawiać z Weberem z EPL (Manfred Weber to przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej, do której należy Platforma Obywatelska - red.), bo pan Tusk jest tylko reprezentantem tej partii w Polsce :-)".