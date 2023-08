"Mieliśmy rację". Budka o atakach PiS na Kołodziejczaka

- To bardzo trudny związek, ale powstał z szacunku do wyborców AgroUnii. Chcemy, by ludzie, którzy walczą o polską wieś, znaleźli się w parlamencie. Ten wściekły atak ze strony Morawieckiego tylko potwierdza, że mieliśmy rację zapraszając Michała Kołodziejczaka na swoje listy - podkreślił przewodniczący klubu KO.