Niespodzianka na listach PiS? "Byłby lokomotywą wyborczą"

- To właśnie na konwencji przekonał do siebie wielu polityków PiS. Mówił o swoich doświadczeniach w karierze piłkarskiej w taki sposób, że ujął uczestników. Niejednokrotnie publicznie podkreślał też przywiązanie do wartości rodzinnych - mówi nam polityk z otoczenia Nowogrodzkiej.