Awantura o defiladę w TVN24. "Miażdżąca nieobecność" opozycji

- Co pan wykrzywia rzeczywistość - odpowiedział szybko europoseł PO Bartosz Arłukowicz. - Stał Jarosław Kaczyński na pikniku wojskowym, za plecami miał żołnierzy i opowiadał, że Tusk jest kwintesencją zła. Ja wiem, że Kaczyńskiemu się to może wszystko wydawać, tylko czemu to robi z żołnierzami na plecach - powiedział.