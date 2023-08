Jarosław Kaczyński: Donald Tusk to jest czyste zło

Jarosław Kaczyński podczas pikniku w Uniejowie zdecydowanie podkreślał różnice między jego ugrupowaniem a opozycją. Zaznaczył, że w Polsce mamy do czynienia z "partią złodziejstwa i partią uczciwości". A Donald Tusk to "zło". Prezes PiS stwierdził również, że zgadza się z powiedzeniem: "chcesz pokoju, szykuj się do wojny".